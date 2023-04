For Søren Ryge er det breaking news, når de første kartofler kommer

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin "Haven". Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Det er igen blevet sæson for at plante, luge og hakke. Aktiviteter, som får en have til at se flot ud, men som også kan tjene mere eksistentielle formål. I dette magasin ser vi nærmere på begge dele: Haven og mennesket i haven.

Når forfatter og tidligere karriereadvokat Malene Lei Raben går i haven – og det gør hun tit – bliver hun mindet om, at mennesker også er natur. Og så oplever hun haven som et værn, hvor man kan søge ly og lindring fra de problemer, man kæmper med i det daglige. ”Jeg tror, vi er mange, som søger den sikkerhed, der er i haven bag en tæt hæk,” siger hun på side 8.

Er man nysgerrig på livet i haven, kan man med fordel skrive sig op til Kristeligt Dagblads nye havenyhedsbrev med Søren Ryge Petersen og Berit Rørbøl. Bagerst i magasinet svarer Søren Ryge Petersen på, hvorfor han ikke bliver træt af at berette om de samme fænomener år efter år, og der finder du også et link til at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Skulle der opstå problemer med plantningen, lugningen eller hakningen, er der fra nu af hjælp at hente hos haveekspert Berit Rørbøl, som hver tirsdag på Kristeligt Dagblads bagside svarer på havespørgsmål fra læserne. På side 5 kan du læse om, hvem hun er, og hvordan man sender hende et spørgsmål.

