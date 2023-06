Sørine Gotfredsen: Dit liv er fuldgyldigt, også selvom ingen fortæller dig, at de elsker dig

Sognepræst og forfatter Sørine Gotfredsen har skrevet en ny bog, om hvordan vi alle kan finde frem til livets rigdom og skønhed. Den følelse af ånd, som hun mener bedst kan beskrives med ordet livskraft.

I anledning af bogudgivelsen taler hun med journalist Else Marie Nygaard i dette særafsnit af Kristeligt Dagblads Podcast.

Lyt med, når hun fortæller personlige anekdoter om for første gang at mærke livskraften som 8-årig, ved at høre Kim Larsens stemme på nummeret “Rabalderstræde” med Gasolin, og om et særligt julekort, hun modtog som teenager med ordene “Hold ud” og underskrevet Kim L.

Sognepræst Sørine Gotfredsen er aktuel med ny bog "Livskraft". Hun gæster Kristeligt Dagblads Podcast med vært, journalist Else Marie Nygaard, til en snak om livskraft, Kim Larsen og N. F. S. Grundtvig. Foto: Leif Tuxen

Sørine Gotfredsen forklarer også, hvorfor hun mener, det er oplagt at skrive en bog, der fletter N. F. S. Grundtvigs og Kim Larsens universer sammen.

Og så har hun et budskab med til de mennesker, der ikke selv har oplevet den romantiske kærlighed:

“Du har masser af livskraft i dig alligevel, og den kan du godt leve af, selvom ingen har sagt til dig: Jeg elsker dig.”

Redaktionen

Vært: Else Marie Nygaard

Redaktør, klip og tilrettelæggelse: Frederik Meldgaard Lauridsen Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos

Der er brugt lydklip af Gasolin og Kim Larsen & Kjukken.

Ris og ros til dette afsnit kan sendes på mail til lyd@k.dk.

