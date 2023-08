Sørine Gotfredsen: Du skal tage livets store øjeblikke virkelig alvorligt

Dette er introteksten til magasinet "Livskraft" fra den 20. august 2023. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Det er ikke nødvendigvis en egenskab, man bliver født med. Måske er det slet ikke noget, man som sådan kan besidde. Men hvad er det så – livskraft? Og hvor finder man det?

Det søger søndagens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin svar på.

Sognepræst Sørine Gotfredsen, der er på forsiden af magasinet, har for nylig skrevet en bog om netop livskraft. I bogen opfordrer hun blandt andet til at lede efter dybden i livet frem for at lede dybere i sig selv efter svar og identitet. Hun siger:

”Det med Ånd kan let blive indviklet, og man tror, man skal have store, gådefulde oplevelser for at erkende noget åndeligt. Og nej, det skal du nødvendigvis ikke. Du skal opleve de store øjeblikke i dit liv og tage dem virkelig alvorligt, mens du frigør din tanke fra tidens rationelle og psykologiske forklaringer.”

For 93-årige Anna Fejerskov er det en kilde til livskraft at have opgaver at stå op til – og at ”prøve at se mulighederne i det, man har at gøre godt med,” som hun siger på side 5.

På de næste sider kan du læse meget mere om begrebet livskraft. Og så kan du glæde dig til Kristeligt Dagblads podcast om samme emne, der snart får premiere. Her taler Sørine Gotfredsen med en række danskere om, hvordan man får adgang til den rigdom, der vel bedst kan beskrives som livskraft.

