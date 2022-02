"Søster Martha tjente til det sidste"

I søster Martha Jensens stue på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup hang et indrammet citat. Søster Martha kunne gengive ordene udenad: ”Hvad vil jeg? Tjene vil jeg. Hvem vil jeg tjene? Herren i de lidende og fattige. Hvad er min løn? Jeg tjener hverken for løn eller tak, men af tak og kærlighed. Din løn er, at jeg må tjene.” Ordene, som er skrevet af den tyske præst Wilhelm Löhe, var nålen, som søster Marthas kompas navigerede efter.