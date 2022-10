Sognepræst: Der har indfundet sig en ny grad af alarmisme i forældreskabet

Babyalarmen er en af vor tids velsignelser, fortæller vi hinanden. Nu behøver vi ikke hele tiden at holde øje med barnevognen – indtil vi så alligevel styrter af sted med alarmen i hånden. For babyalarmen er også en af vor tids forbandelser. Den har skabt helt nye badutspringere og inderligt lyttende mødre og fædre, der læner sig ned og lytter den grå plastictingest med stor opmærksomhed. For tænk nu, hvis barnet skulle finde på at græde? Var det mon et lavtgående fly, der afbrød radiotavsheden, eller var det i virkeligheden barnet, der gryntede veltilfredst i et søvndyssende øjeblik? Man lader sjældent tvivlen komme barnet til gode.

Babyalarmen har gjort, at enhver samtalepartner til enhver tid vil være nummer to i en samtale. For begynder alarmen at vibrere eller slet og ret at hyle, så springer alarmens ejermand væk fra samtalen uden et ord. Det sker gerne i et hektisk tempo og med kaotiske bevægelser i alle retninger, som var man på flugt fra en kemibrand. Jeg har oplevet forældrenes flugt adskillige gange, ligesom jeg også selv har skyndt mig af sted med alarmen i hånden et utal af gange. Sågar i mere højtidelige sammenhænge.