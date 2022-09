"'Kjerlighedens gjerninger' er blevet væk!", konstaterede jeg forleden. Højlydt og nok mest for mig selv. Liggende på alle fire i stuen blot for at konstatere, at den heller ikke var under sofaen. Træls, som sådan en stor lille bog kan forsvinde. Men det kan den altså. Pist væk er den.

I boghandlen i Lemvig er der ikke problemer med "Kjerlighedens gjerninger". Den stod dog ikke på hylden, men hurtigere end hurtigt kan de skaffe den hjem.