Sognepræst Heidi Røn er taknemmelig for, at al den dans på bordene og kys i krogene, der hørte hendes kollegietid til, ikke er fotodokumenteret

Sognepræst: Privatlivet burde være en menneskeret, vi værner om. Selv for en finsk statsminister

Min ven stod forleden og passede sin rosenbusk. Den slags siger mig ikke alverden – så som så mange gange før, læste jeg nyheder imens. Åh ja. Vigtige nyheder. ”Man må holde sig orienteret”, siger jeg som regel, når nogen kommenterer mit nyhedsforbrug. Så orienteret er jeg. Også om den finske statsministers festvaner.

”Nu afkræver de hende gudhjælpemig en narkotest”, sagde jeg med forargelse i stemmen til min ven. Det tog han ingen notits af. Men det gjorde jeg. Sikkert fordi jeg selv har festet og danset og grinet mindst lige så meget som den finske statsminister. Eneste forskel er, at mine fester er for uinteressante til at blive lækket til pressen. Så spændende er en præst alligevel ikke. Heldigvis.