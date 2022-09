Sognepræst: Ved min søns fødsel slog magtesløsheden ned i mig

Magtesløsheden ramte mig under min søns dramatiske fødsel. Men så tog min tro over og gav tankerne ro

Da vores ældste søn kom til verden på en sommermorgen for et par år siden, skete det under en del dramatik. Akut kejsersnit, lød dommen. I dag har både mor og barn – og far! – det godt igen, men vi var noget groggy i den første tid efter. At vi alle har det godt igen, skyldes flere ting. Først og fremmest har vi formået at tale åbent om den dramatiske fødsel. Dernæst skylder jeg min tro en væsentlig del.

Midt om natten, i timerne før vores søn kom til verden, stod min gravide hustru foran Rigshospitalet med armen omkring mig. Det var dér en tanke slog ned i mig. Jeg blev ramt af den erkendelse, at jeg ikke kunne stille noget som helst op. Magtesløsheden er alle tankers moder, og det var netop magtesløsheden, der bankede på den julimorgen.