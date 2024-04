Per sprang ind i et brændende hus for at redde en mands liv. Når hans datter tænder et stearinlys, er han hunderæd

I over 400.000 år har mennesket anvendt ild til at få styrke, varme og tryghed. Men som tirsdagens brand i Børsen atter gjorde tydeligt, er ild også en modstander, som skræmmer, skader og ødelægger. Og uanset hvor kloge vi bliver, og hvor meget vi brandsikrer, får mennesket aldrig ilden under kontrol