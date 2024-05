Stjernefilosof: Vi længes efter kosmiske forbindelser

Den canadiske filosof Charles Taylor mener, at mennesker til alle tider har været optagede af at føle sig forbundne med kosmos. Den 92-årige tænker udfolder tesen i en helt ny bog og fortæller i et eksklusivt interview om den længsel, han ser i vores tid – og om at skabe stier til det, der ligger uden for den dominerende, videnskabelige forståelse