Svend Aukens enke: Der var én, som var ved at dø, og ingen af os kunne vide, hvor lang tid det ville tage

Længe var Bispebjerg Hospitals palliative afdeling en urørlig zone for filminstruktør Anne Regitze Wivel. Stedet blev det sidste fælles hjem for instruktøren og hendes ægtefælle, politikeren Svend Auken. De var her i 12 dage, men hun følte det som et år