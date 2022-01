Tør man sætte børn i verden, når klimaet forandrer sig?

Nogle mennesker fravælger børn af frygt for klimaforandring, for det er næsten uoverkommeligt at sætte børn i verden, hvis man føler, at fremtiden står i brand. Men måske er det for stort et offer

For nylig læste 23-årige Frederik Bjørnbak Mogensen, at et enormt stykke gletsjer ved Sydpolen står til at brække af, 100 år før forskere hidtil havde forudsagt, at det ville ske på grund af klimaforandringer. Det vil medføre store vandstandsstigninger i hele verden, og selvom det ikke er noget nyt, at klimaet ændrer sig, ramte nyheden om gletsjeren den unge mand som en mavepuster. Han kom for alvor til at spekulere på, hvordan fremtiden egentligt ser ud: Findes der overhovedet en fremtid, der er værd at leve i for de børn, han måske en dag får? Og hvis ikke, er det så bedre at lade være med at få børn?