Tvivlen er større, end den plejer at være: Hvor skal jeg sætte mit kryds?

”Jeg vil godt lægge ud. Jeg har stemt radikalt i rigtig mange år og er vel nok det, man kalder en kernevælger. Men jeg er simpelthen så træt af dem den her gang, så jeg er virkelig i tvivl om, hvem jeg skal stemme på.”

Birgit Andersen er sammen med sin mand, Steen Andersen, værter for denne måneds morgenmadstræf for en gruppe pensionerede skolefolk, der mødes den første onsdag i hver måned for at vende livet og verdenssituationen hen over spisebordet. Her i villaen ved siden af den nedlagte togstation i Gjern er der damaskdug på bordet, lys i PH-lampen og et væld af hjemmelavede lækkerier fra æblejuicen til hybenmarmeladen og slåensnapsen. Udenfor blæser vinden flere og flere røde og gule efterårsblade ned på græsplænen, men indenfor er der lagt op til endnu en hyggelig formiddag i vennegruppen, der især tæller tidligere lærere fra skoler i det midtjyske søhøjland. Og denne onsdag er det selvfølgelig det forestående folketingsvalg, der bliver drøftet.