Ulla Terkelsen vil ikke høre tale om, at hun har behov for at tro. Nej, Guds kærlighed er sand, siger hun

Ulla Terkelsen har været troløs over for det meste. Venner, kærester, familie. Hun er aldrig gået ind i et forhold med tanken om, at det skulle vare evigt. I en alder af 80 år ser hun stadig journalistikken som en forlængelse af sit væsen. Og Guds kærlighed som det eneste eviggyldige i tilværelsen