Under Anita Andersens vinger var der plads til alle

Anita Andersen var en supermor. Ikke kun for sine tre døtre, som hun i mange år var alene med, men også for alle andre, der havde brug for omsorg og kærlighed. Også som socialrådgiver og Ribes ”jazzmama” var hendes ønske altid at se andre vokse. Hun blev 64 år