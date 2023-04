Unge skal følge deres drømme. Men helst dem, samfundet har brug for

Selvom man siger til de unge, at de skal vælge uddannelse med hjertet, er det tydeligt, at politikerne har et ønske om, hvilke ungdomsuddannelser og senere studier, de helst skal vælge. Og for tiden vil regeringen have flere til at søge erhvervsskolerne i stedet for gymnasiet. Men hvor meget skal staten egentlig blande sig i de unges uddannelsesvalg?