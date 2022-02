Ved Emmerlev Klev fejres Pers Awten i vintermørket: De synger om kap med blæsten og det knitrende bål

Intet herude under den åbne himmel synes at have undsluppet den voldsomme regn og blæst, som har rusket i alting i den seneste uge. Fugten synes at være trængt ind allevegne. I pytter på marker og veje. Og i træerne, der knager og driver af fugt i den blåsorte aften ved sønderjyske Emmerlev Klev ved Vadehavet.