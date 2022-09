Willi Aagaard så mennesket i sine elever og troede på deres livsdrømme

”Han var én af de vigtigste mænd i mit liv. Han hed Willi Allan Aagaard Hansen, og han var den første voksne, der gav mig ’thumbs up’.”

Ordene er fra musiker Allan Olsen og står i det opslag, han skrev på sin Facebook-profil i august, da hans tidligere lærer på skolen i Frederikshavn, Willi Aagaard, var død. Allan Olsen har flere gange nævnt den store betydning, det har haft for ham, at netop Willi Aagaard kom ind i hans liv. For han mødte eleverne på en helt ny og anerkendende måde. Hvor det pludselig var o.k. at ”være under ombygning”, som Willi Aagaard kaldte den tilstand af hormonel og mental forvirring, som ofte kendetegner teenagere. Og hvor der også var nik og forståelse fra læreren, når elevernes drømme måske bevægede sig længere væk end byskiltet og de traditionelle jobs i en fiskerby, hvor havnen var det mest oplagte sted at se sig selv i fremtiden.