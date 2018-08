Stress-coach: Sådan klarer du bedst overgangen til arbejde efter sommerferien

Forvent ikke, at du er oppe i gear på arbejdspladsen med det første, når du møder ind efter sommerferien, siger stresscoach. Han råder til, at man bruger tid på at dele ferieoplevelser med sine kolleger, idet det højner trivslen

Nu var det lige så dejligt at sidde på terrassen med sit vinglas i hånden aften efter aften i sommervarmen – velvidende, at man kunne blive siddende, lige så længe man ville, fordi der i morgen atter var en feriedag, og at vækkeuret derfor ville forblive tavst.

Og så med ét rives man ud af den søde feriestemning, når hverdagen barskt og brutalt atter banker på. Sådan er det for mange i disse uger, hvor det ferierende danske folk gradvist er ved at vende tilbage til arbejdspladserne efter en historisk varm og solrig sommerferie.

At det ikke altid er lige nemt at bytte daglige strandture og sommergrill ud med maratonlange møder og halvkedelig kantinemad, er stresscoach og forfatter Bjarne Toftegaard helt klar over. Han råder til, at man først og fremmest får puttet noget realisme ind i sine egne forventninger til arbejdsstarten, og at man ikke slutter ferien før højst nødvendigt.

”Rigtig mange starter arbejdet, før ferien er slut. Både mentalt og med e-mails. Men det svarer jo til, at man forkorter sin ferie, uden løn vel at mærke. Og det er der vel ikke rigtig nogen grund til. Det går også ud over nærværet med familien, som man skulle nyde ferien sammen med. Og når man så først kommer rigtigt tilbage på arbejdspladsen, handler det om, at man er realistisk. For ligesom det er svært at komme ned i gear, når man går på ferie, oplever mange, at det er svært at komme i gang igen, når ferien er slut. Men man må regne med, at der altså går nogle dage, inden man er oppe i fulde omdrejninger igen,” siger han.

Var man meget stresset op til sin sommerferie, må man også regne med, at tre ugers ferie ikke nødvendigvis er nok til, at man møder op toptunet på arbejde igen. I særligt de tilfælde kan det være en god idé, siger Bjarne Toftegaard, at man bruger noget af ferien og tilbagekomsten til jobbet på at få skabt nogle ændringer, der betyder, at man ikke kører videre i det hamsterhjul, der har stresset unødvendigt.

”Det kan være, at man skal gøre det i fællesskab på arbejdspladsen. Få talt om, hvordan man kan lave nogle gode ændringer. Men hvis det slet ikke duer, så kan man i stedet beslutte sig for at lave nogle nye arbejdsregler, der gælder for en selv,” siger han.

Arbejdsreglerne kan for eksempel handle om, hvornår på døgnet man begynder og slutter med at tjekke mails. Måske har man tidligere haft for vane allerede at gøre det inden morgenmaden med det resultat, at man allerede var i gang med arbejdet, inden man havde fået startet dagen med sin familie. Tillige kan man lave en regel for sig selv om, hvor mange møder man maksimalt vil proppe ind i sin kalender om dagen, for at der stadig er plads til andre vigtige gøremål på arbejdet.

Ofte er mails og anden elektronisk kommunikation blevet udråbt til den store synder, når det kommer til stressfaktorer på jobbet. Men Bjarne Toftegaard mener, at det skal forstås mere nuanceret end som så.

”Det er ofte en mere indirekte stressfaktor, hvor det ikke direkte er det, som stresser, men hvor det handler om, at man skal være realistisk omkring, hvad man kan nå. Hvis man har mange mails, man må besvare, kan det hurtigt tage meget tid – for det tager tid at besvare mails – og hvis man så ikke får tiden til det, så stresser det og tager ens nærvær, fordi man måske fortsætter, når man kommer hjem,” siger han.

Hvis man vil gøre noget godt for både sig selv og sine kolleger, for at starten på jobbet efter sommerferien skal blive positiv for alle, er det en god idé at have særligt fokus på det sociale de første par dage efter ferien.

”Hør om dine kollegers oplevelser i ferien. Og det skal ikke reduceres til et kort spørgsmål ved kaffemaskinen. Brug tid på at opsøge dine kolleger aktivt og spørg ind til dem. Når man skal forebygge stress, så ved vi, at det er ekstremt vigtigt at fokusere på det sociale. Så den tid, der bruges på det, er givet godt ud. Man får gladere, mere robuste og mere produktive medarbejdere af det. Så det skal chefen endelig bakke op om – og husk at spørge ind til hans eller hendes ferie også, så også han føler sig inkluderet,” siger Bjarne Toftegaard.

Og til dem, der derimod har lidt dårlig samvittighed over, at de ligefrem glæder sig til at komme tilbage på jobbet efter tre eller flere uger i familiens skød, har stresscoachen lutter beroligende ord.

”Jeg synes, at det er et sundhedstegn, at man gerne vil tilbage på job. Det har også en værdi at kunne glæde sig over hverdagen. Og hvis man på intet tidspunkt kan føle den glæde, når man skal tilbage på arbejdet, skal noget ændres ved at få lavet en forventningsafstemning med arbejdspladsen, og ellers kan det meget vel være, at man skal finde sig noget andet at lave.”