En turkis torpedo

Jeg var ved at lægge et stykke brænde i brændeovnen, da der pludselig lød et højt knald. Jeg vidste med det samme, at en fugl havde ramt et vindue nede i stuen. Det sker kun sjældent, og som oftest er det en fasankok, der slås med sit eget spejlbillede. Det kan være morsomt at se på, men dette lød anderledes, mere faretruende og fatalt.

Jeg skyndte mig ned i stuen. På terrassen, en meter fra vinduet, lå en fugl på ryggen. Bugen var rustrød, og fuglen var ikke nær så stor som ventet, bare på længde med en hånd. Min hjerne ledte efter fuglearter. Ikke en rødhals. Næbet var alt for stort til den lille krop. Spætmejse? Nej. Var dette virkelig en isfugl?

Forsigtigt listede jeg terrassedøren op. Fuglen lå stadig på ryggen. Jeg satte mig på hug, rakte forsigtigt ud med tanke på det kraftige, dolkagtige næb. Hvis den hakkede, ville det helt sikkert kunne mærkes. Brystet hævede og sænkede sig. Den levede. Forsigtigt tog jeg fuglen, vendte den og den satte sig af sig selv på sine fødder. Så sad den der, knaldblå og helt utrolig.

Det tog nogle sekunder at tage hele denne fantasifulde skabning ind. En blå hætte med lyseblå prikker, en fin, hvid halskrave, rustrødt bryst og ned ad ryggen den mest insisterende lyseblå farve, man kan forestille sig. En farve, der er lidt mørkere og mere intens end skovskadevingeblå. Ud over den turkisblå ryg lå vinger i den smukkeste blågrønne papegøjefarve og med flere af de lyseblå prikker sået ud over det hele. Det var vinger, der lignede havet med stjerner i.