Allan leder efter danefæ: Et spændende fund fra fortiden kan man leve højt på længe

Siden Allan Faurskov i 2008 investerede i sin første metaldetektor, har han været bidt af at søge efter fortidens levn. På marken får han tømt hovedet for tanker og oplever suset, når noget spændende dukker op fra den danske muld

Normalt er det ikke forbundet med megen glæde at stå med falske penge i hånden. Anderledes forholdt det sig imidlertid sidste weekend, da Allan Faurskov sammen med over 100 andre amatørarkæologer var inviteret til et træf på Viborg-egnen. I den midtjyske muld stødte han således på, hvad han i første omgang antog var en mønt – en mark – fra 1563.

Normalt må man beholde fundne sølvmønter, hvis de er fremstillet efter år 1537. Er de fra før den tid, betragtes de som danefæ og skal indleveres til det lokale museum eller Nationalmuseet. I første omgang troede Allan Faurskov derfor, at mønten skulle med ham hjem. Men ved nærmere undersøgelse viste det sig, at fundet var en falsk fremstillet mønt – dog stadig næsten 500 år gammel.

”Vi fandt ud af, at den kun vejede halvdelen af, hvad sådan en mønt ellers vejede dengang. Det betyder, at der dengang har været nogle, der har forsøgt at fremstille falske mønter. Noget, man har set helt tilbage til Romertiden, eller så længe man har haft mønter. Så i stedet for at få mønten med hjem, blev den indsamlet som et danefæ,” fortæller Allan Faurskov, der ved samme lejlighed blev præmieret for også at finde en nål dateret tilbage til bronzealderen.

Interessen for at søge med metaldetektor har Allan Faurskov haft siden 2008. I starten øvede han sig med detektoren på en legeplads i nærheden af sin bopæl i Nr. Vissing ved Skanderborg. Her fandt han flere hundrede mønter – alle dog af nyere dato. Først da han skiftede sandkassen ud med marker, blev det rigtig sjovt for den historieinteresserede amatørarkæolog.

”Hurtigt begyndte jeg at løbe ind i mønter fra 1800-tallet. Og kort efter fandt jeg nogle romerske mønter, som jo er 2000 år gamle, meget tæt på vores eget hus,” fortæller han.

Ud over en historisk interesse er det spændingen ved at være på jagt efter genstande fra en svunden tid, der får Allan Faurskov til et par gange om ugen at tage ud med sin metaldetektor. Man ved aldrig, om det næste store fund ligger i den næste plovfure eller er mange søgetimer væk.