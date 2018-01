At holde en god prædiken handler ligesom film om at fange publikums opmærksomhed

På en søndag får filminstruktør Rumle Hammerich ofte både svømmet en tur, vendt verdenssituationen bagefter i saunaen og danset tango. Og så lytter han efter, når prædikenen i søndagsgudstjenesten er god

Jeg mærker, det er weekend, når jeg søndag morgen hopper i svømmebassinet og svømmer en kilometer med min kæreste i min højtelskede Stege Svømmehal hernede på Møn. Efterfølgende bliver jeg klogere på verdenssituationen med de gamle herrer i saunaen, og på vej hjem i bilen lytter vi til søndagsgudstjenesten. Hvis præsten er god, så lytter man efter. Her i søndags var det for eksempel en kvinde, som var rigtig dygtig (Lotte Nielsen Forchhammer fra Rødovre Kirke, red.). Hun kunne finde ud af at formidle en tekst, og hendes ord og inderlighed berørte os rigtig meget. Men ikke alle er lige gode, og nogle gange lytter man ikke så meget efter, fordi det ikke bare handler om at læse op af Bibelen, men om at kunne udlægge teksten. Og det er ligesom med film: Det er ikke så svært at lave film, men det er virkelig svært at lave gode film.