Revy-direktør: I weekenden vil jeg væk fra skrivebordet og bruge mine hænder

Revyforfatter og direktør for Sønderborg Sommer Revy, Leif Maibom, slukker for hovedet fredag eftermiddag – også selvom han ikke har nået det, han gerne ville. I stedet bruger han sine hænder og søger selskab for at få helt andre impulser end dem, han får til daglig

Jeg mærker, det er weekend fredag ved frokosttid. Jeg er jo gammel skolelærer fra dengang, man drak en øl og røg en cigaret efter sidste time, og så holdt man rigtigt fri. Den tradition har jeg ført med mig.

Jeg lukker simpelthen ned for den kreative del af mit hoved – også selv om jeg ikke synes, jeg har nået det, jeg gerne ville, for jeg besluttede tidligt, at arbejdet ikke skal æde mit liv. Jeg elsker mit arbejde og finder stor inspiration i det, men det skal kende sin plads. Derfor prioriterer jeg mine weekender meget højt.