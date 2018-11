Monica Ritterband: Jeg havde en besynderlig trang til at skrige på min første charterferie

Da jeg ser mig selv give efter og løfte mine modstridige arme, forlader jeg min krop og entrerer en indre komatøs tilstand. Jeg sanser intet mere, andet end at jeg efterfølgende kan konstatere, at nogen Roskildefestival var det ikke, skriver Monica Ritterband, der var lykkelig for at vende hjem til Danmark efter sin første charterferie

Nu har jeg prøvet det med! Charterferie med vennerne, som i årevis har talt om paradiset på en europæisk destination, hvor man bader i champagne, velvære, sol, hav og himmelske anretninger fra morgen til aften.

Da jeg stoler på mine venner helt ind til spinalvæsken i min rygrad, lod jeg mig overtale. Det var skam langt fra de berygtede grisefester, som hærgede feriestederne i 1960’erne og 1970’erne, bedyrede de. Der var ro, orden og renlighed over hele linjen.

Jeg kigger nu i en nedkradset note. Datoen er anden feriedag... ”Jeg har en besynderlig trang til at skrige.”

Jeg opholder mig i et kæmpestort nyrenoveret hotelkompleks. Store swimmingpools, gigantiske spisearealer, vedvarende loungemusik i barområderne, kæmpe vestibule med højglanspoleret leverbrunt marmor på gulvene, og på væggene gardinforretnings-kunst i metermål. Det hele glinser. Også buffeten er glinsende, det første, der møder mit blik, er et kageudvalg større end hos en gennemsnitlig dansk guldbager. Og omkring de uendeligt mange andre lange tag selv-borde går vi gæster i synkron pendulfart frem og tilbage. Jeg har aldrig været præsenteret for mad i så massive masser, og jeg mærker en bizar trang til at fylde min tallerken ikke kun til kanten, men også i højden. Jeg er ikke ene om øvelsen. Vi er her i hundredvis. Og vi ligner hinanden. Gennemsnittet er et stort plus 60. Vi er et folk af hvidhårede, blåhårede, skaldede, gangbesværede, skrutryggede, knokletynde, småfede og helt fede. De mest overvægtige kan ikke selv gå op til buffeten, de bliver enten kørt op i deres kørestole eller får maden hentet. Der skåles til alle måltider muntert i bobler. Jeg selv flakser rundt som en rum-retningsforstyrret sommerfugl mellem orgierne af mad.