Kåre Gade om coronakrisen: Jeg føler mig som en løsladt fange, der gerne vil tilbage i fængslet

Kåre Gade har været til rund fødselsdag, og han havde det som om, at han var med i den dér japanske video, hvor man kan se, hvor hurtigt virus spreder sig mellem gæsterne til en buffet

”En pose lakridskonfekt og en mellemstor kaffe, tak,” siger jeg til den unge mand bag tankstationens plexiglas.

Han skubber et papbæger og et låg ud under skærmen. Jeg bemærker, at han ikke har handsker på. Så tager jeg en rørepind fra holderen på disken. Hvor mange andre har mon haft fingrene nede i rørepindene i dag?

Jeg smider rørepinden i skraldespanden, trykker ”mellemstor kaffe” på kaffemaskinen og tænker på, hvor mange andre, der har trykket på panelet i dag. Jeg bærer kaffen ud i bilen, spritter hænderne af og kommer i tanker om, at jeg allerede har sat mine fingre overalt på bægeret.

Min kone og jeg er på vej til min svogers 60-årsfødselsdag i Jylland, udrustet med samfundssind, håndsprit og friske forsyninger af sars-cov-2 fra hovedstadsregionen.

Det sidste ved jeg ikke med sikkerhed, men det er en replik, jeg har forberedt, hvis nogen skulle prøve på at give hånd. Man ved aldrig med jyder. Replikken kan eventuelt suppleres med lidt tør hosten i ærmet.

I to måneder har vi fået indprentet, at vi skal se os selv som potentielle smittebærere. Det skal vi vistnok stadigvæk, selvom jeg kan have overset noget i de seneste ugers strøm af ophævede regler og restriktioner.

For en uge siden var min svogers fødselsdag tæt på at blive aflyst, men så ringede han til coronalinjen:

”En rund fødselsdag? Det kan De godt være bekendt.”

Nu havde jeg ellers lige vænnet mig til, at jeg ikke længere behøvede gå til fester. Jeg føler mig som en langtidsfange, der er blevet løsladt før tid og gerne vil tilbage i fængslet.

”Så vi er enige om ikke at give hånd eller krammere?”, siger jeg, da vi parkerer mellem de andre biler i indkørslen.

”Ja, vi laver den med albuen,” siger min kone.

Min svoger åbner døren og giver mig en bamsekrammer. Det gør hans datter også. Jeg får stukket et glas champagne i hånden, som jeg klamrer mig til. Så kan jeg lettere slippe af sted med nik og ironiske albuehilsner, mens vi kanter os vej mellem de 25 øvrige familiemedlemmer. De er kommet rejsende fra alle egne af landet medbringende godt humør. Muligvis også friske forsyninger af sars-cov-2.

Så bliver vi bænket ved bordene. Vi er sammen om at sidde tæt. Jeg har det, som om jeg er med i den dér japanske video, hvor man kan se, hvor hurtigt virus spreder sig mellem gæsterne til en buffet.

Vi synger fællessang, sender vinflasker, vandkarafler og brødkurve rundt, samler tallerkener ind mellem retterne og læner os mod hinanden for bedre at kunne høre, hvad der bliver sagt. I løbet af en time har vi været igennem hele tjeklisten med ting, som coronakloge hoveder for to måneder siden forudsagde, at vi aldrig ville komme til at gøre igen.

Da vi siger farvel, krammer vi værterne, og det kræver en kraftanstrengelse at overvinde impulsen til at lave den jyske håndtryk-hele-vejen-rundt-farvelhilsen.

”Det hele kommer tilbage. Også konferencerne, storkontorerne og køerne ved check-in,” sukker jeg, da vi går ud til bilen. ”Men det andet var rart, så længe det varede.”

Min kone finder lakridskonfekten i handskerummet, og jeg lægger instinktivt an til at spritte mine hænder.

”Nå, pyt med det,” siger jeg, smider spritflasken om på bagsædet og stikker poten i posen.

Så kører vi hjem til hovedstadsregionen. Muligvis med friske, vestjyske forsyninger af sars-cov-2.