Kåre Gade: Mister tager flugten

Mens sønnen og svigerdatteren er på rejse, passer vi deres kat. Indespærringen i vores Østerbrolejlighed passer ikke udekatten Mister, som lurer på en chance for at stikke af, skriver Kåre Gade

Jeg er på kontoret, da min kone ringer. Hun ringer aldrig, når jeg er på arbejde – i yderste nødstilfælde sender hun en sms. For eksempel den 11. september 2001, hvor hun skrev ”Tænd for tv. New York bliver angrebet”.

Så da jeg tager telefonen, ved jeg, at der er dårligt nyt. Og jeg ved også, hvad det er.

”Vi har en meget alvorlig situation,” siger hun.

”Sig ikke, at Mister er løbet ud,” siger jeg.

”Mister er løbet ud,” siger hun.

Mens sønnen og svigerdatteren er på rejse, passer vi deres kat. Indespærringen i vores Østerbrolejlighed passer ikke udekatten Mister. Han tilbringer eksilet på sofaen i tilsyneladende dvale, men i virkeligheden lurer han på en chance for at stikke af. Vi har mere end én gang mødt ham på vej ned ad bagtrappen, når vi har været ude med skraldespanden.

”Jeg har gennemsøgt lejligheden. Han er her ikke,” siger min kone.

Hun fortæller, at håndværkerne, som skifter vinduer i ejendommen, uventet har låst sig ind for at tage mål til næste dags arbejde.

Det er her, jeg er for fin til at sige ”Hvad sagde jeg?” – selvom jeg kunne, for hvem var det lige, der advarede mod at sige ja til at passe katten i den uge, hvor vinduerne skulle skiftes? Mens en anden insisterede på, at det ikke var noget problem?

I stedet skynder jeg mig hjem for at overtage eftersøgningen, mens min kone er til møde. Jeg tjekker lejlighedens skabe, bagtrappen, hovedtrappen og gården. Jeg står i den åbne gadedør og prøver at forestille mig, at jeg er en kat på desperat flugt hjem til Valby. Hvilken vej ville jeg løbe? Har jeg et indre kattekompas, der fortæller, hvor Valby ligger?