Peter driver ørne-reservat: Når en ørn har set dig dybt i øjnene, glemmer du det aldrig

På Ørnereservatet i Bindslev får man et unikt kig ind i rovfuglenes fascinerende verden. Ikke kun får man lov at se dem svæve elegant hen over himlen, også deres eminente evner som luftens jægere viser de frem

”Hold fingre og børn tæt på jer, og forlad ikke jeres pladser! Rovfuglene kommer til at flyve meget tæt på jer!”.

En advarsel, der får spændingsniveauet til at stige behørigt hos en del af de flere end 100 publikummer – heraf mange børn – der sidder bænket på trætribunerne på Ørnereservatet i nordjyske Bindslev. Her venter de på at få et indblik i rovfuglenes for mange ukendte verden. Som ejer og leder af reservatet Peter Frank Wenzel udtrykker det:

”En ting er at se en ørn flyve højt på himlen. Noget andet er at se den helt tæt på og i aktion. Når først en ørn har kastet sit blik på dig og gennemskuet dig, glemmer du det aldrig.”

Der er vindstille på denne en af efterårets første rigtigt kolde dage. Så langt øjet rækker, er der natur – træer, marker og stier. Ved den lille sø, der udgør et naturligt centrum på reservatets udendørsscene, lyder skingre skrig fra en isfugl.

Det er ellers ikke den lille, sjældne fugl, der er planlagt til at skulle indtage scenen som første aktør. Det er derimod vandrefalken Philip, der entrerer på armen af falkoneren Julie. På hovedet bærer den en lille, guldfarvet hætte, der spærrer for udsynet, så den ikke stresses unødigt af alt det, der foregår omkring den, inden den skal på vingerne. Da Philip får hætten af, ryster den sig et par gange, breder vingerne ud og står derefter helt stille. Den mærker efter, hvor vinden kommer fra. For at kunne styre sin vej til vejrs skal den have vinden direkte ind i brystet.

Da den er klar, får den signal til at lette. Med ét er den på vingerne, og i høj hastighed – en vandrefalk kan dykke med op til 400 kilometer i timen – suser den ind over nogle høje graner til venstre for publikum, runder dem og skifter retning. Rundt i ring går det – et par gange lige hen over publikums hoveder.

”Så fik Philip lige vist, hvorfor det er en dårlig idé at rejse sig op under opvisningen,” lyder det i falkonerens mikrofon.

Hun svinger med en falkelokke – et stykke snor, hvor der i enden hænger et stykke kød fra en død due. Et par gange dykker den fartglade Philip uden at få fat på byttet. Men så, med stålsat vilje og målrettethed, tager den endnu et dyk, griber duekødet og lander.

For få år siden kunne falke som Philip ikke komme med på rigtig jagt. I godt 50 år var falkoneri eller falkejagt således ulovligt i Danmark. Men fra den 1. september i år blev det atter lovligt at bruge falke til jagt. Nogle ornitologer er imod og frygter blandt andet, at det vil føre til, at flere rovfugle holdes i voliere, som er et stort bur. Peter Frank Wenzel derimod er glad for, at det nu er muligt at udøve en disciplin, som man ellers har måttet rejse rundt i Europa for at praktisere.