Når et andet menneske banker på døren

Hvor meget og vigtigt et stykke af den andens liv man har i sine hænder, kan man ikke vide, når døren går op, og når samtalen begynder. Så meget desto vigtigere er det, at vi indgår i enhver samtale med dybtfølt respekt og ydmyghed, skriver højskoleforstander

I mit job har jeg berøring med skønne, dygtige, håbefulde, flittige unge mennesker, som gør sig al umage i verden. Umage med at være dygtige i skolen. Umage med at leve op til egne – og andres – forventninger. Umage med at passe ind. Umage med at gøre sig umage. De kommer hovedsagligt fra det, vi vil kalde ”gode hjem”, hvor der ikke har manglet noget. Hverken på det personlige, økonomiske eller familiære plan.

Men der er grænser for, hvor længe man kan opretholde denne gøren-sig-umage. Det kan nogenlunde gå, mens man går i gymnasiet, passer sit fritidsjob, ser sine venner i afmålte portioner. Men når man deler hverdag, værelsesfællesskab, undervisning, køkkentjanser, rengøring med mere i døgnets 24 timer, kan man ikke vedblive med at opretholde billedet af, at man er verdensmester i gøren-sig-umage og altid har sin ja-hat på, byder ind, tager ansvar, bakker op. Når man er færdig med at vise sit ”gode jeg” og den, man helst vil huskes for at være, kommer alt det frem, man er ”i virkeligheden”. Det kan være mindre ting, som at man ret beset er lidt doven, ofte sover for længe, lover mere, end man kan holde, og andre almenmenneskelige ting.

Men nogle gange er der mere på spil. Nogle gange sker der en åbenbaring for elever, der har brugt hele og halve dele af deres unge liv på at fortælle sig selv, at det, de er midt i, nok er o.k. At de må tage sig sammen. At det ikke er noget. At alle har deres at slås med.

Og nogle af de særligt ramte elever kommer til at snuble, mens de er på højskole. Fordi man ganske enkelt ikke kan gemme noget. Ikke kan undertrykke det, der trykker. Mange elever vil i løbet af deres højskoleophold få brug for at vende nogle tanker og følelser, der presser sig på. Og nogle af dem banker på et tidspunkt på min dør. Hvor ingen af os ved, hvad der er på spil. Om det er alment, men svært for den enkelte, eller om det viser sig at være ekstra stort og svært. Måske ligefrem ubærligt og urimeligt.

Min dør er altid åben for samtaler med elever. Og der kommer mange forbi. Men nogle gange sker der noget helt magisk. Og nogle gange får jeg tilbagemeldinger flere år efter, som giver stof til eftertanke og anledning til at anerkende vigtigheden af at stille sig til rådighed for sine medmennesker. Denne sommer fik jeg følgende besked fra en tidligere elev, som jeg har fået lov til at dele:

”På en efterårsdag sad jeg på sofaen inde hos dig og fortalte om de overgreb, jeg blev udsat for som barn. Jeg ved, at der har siddet mange elever på den sofa før mig, og at du gennem tiden har givet gode råd og mod til at være i det, der kan være svært. Det blik, du sendte mig den dag, og den tone, du havde i din stemme, hjalp mig med at forstå min situations alvor. Det var første gang, jeg sådan rigtigt fortalte historien i store træk.

Da jeg kom hjem fra Rødding, fortalte jeg mine allernærmeste om det hele. Jeg meldte sagen til politiet. Han blev anholdt, og i mandags blev han så dømt og har fået en ubetinget fængselsstraf.

Den dag på Rødding på din sofa – og hele mit ophold generelt – gav mig plads til at fortælle, mod til at handle og troen på, at det hele nok skal gå. Tusind tak for det!”.

Hvor meget og vigtigt et stykke af den andens liv man har i sine hænder, kan man ikke vide, når døren går op, og når samtalen begynder. Så meget desto vigtigere er det, at vi indgår i enhver samtale med dybtfølt respekt og ydmyghed.