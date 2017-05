Negative følelser er også noget værd

Virksomhedens ledelse skal tage kritik og modstand fra medarbejdere alvorligt, inden man for eksempel søsætter nye tiltag. Gør man det ikke, vil man spilde ressourcer

Sådan er det på mange arbejdspladser ifølge Harvard-psykologen Susan David. Hun er forfatter til bogen ”Emotional Agility” eller oversat til dansk ”Følelsesmæssig adræthed”. I bogen beskriver hun de negative konsekvenser, det har for medarbejdernes trivsel og effektivitet, når det kun er legitimt at udtrykke positive, begejstrede og energiske følelser i sit arbejdsliv.



Ifølge et interview i tidsskriftet The Atlantic ser psykolog Susan David uudnyttede ressourcer i det professionelle liv: De negative følelser.



Er man en del af et projekt på en arbejdsplads, hvor man bliver bedt om at holde sin kritik og modstand tilbage, kan det skade det projekt, man er en del af.



I bogen argumenterer Susan David for, at virksomhedens ledelse skal tage kritik og modstand fra medarbejdere alvorligt, inden man for eksempel søsætter nye tiltag. Gør man det ikke, vil man spilde ressourcer.



”Positive følelser fører til én form for tænkning, men negative følelser kan være en styrke for arbejdspladsen, fordi det kan fremkalde en værdifuld eftertænksomhed,” siger Susan David til The Atlantic.