Om søndagen flyder mit køkken med sjove ingredienser

I weekenden vil bagedyst-dommer Markus Grigo finde tid til samvær og nærvær med sin kæreste og sine venner, og det bedste er, hvis også hans store børn har lyst til at bruge tid sammen med deres far. Og så er det om søndagen, at han hjemme i sit eget køkken afprøver nye teknikker og opskrifter til ”Den store bagedyst”

Jeg mærker, det er weekend, når mine morgener er lange. Noget af det bedste, jeg ved, er at begynde dagen med en kop kaffe på sengen sammen med min kæreste, Sus, mens vi kigger ud på haven. Det er en fin stund, hvor der er god tid til nærvær, og hvor vi får talt sammen om ugen, der gik, ugen, der skal komme, og alt det ind imellem, som man ikke altid når at få snakket med hinanden om i løbet af ugen.

I en weekend vil jeg sove lidt længere end til hverdag, hvor vækkeuret på telefonen de fleste dage bipper før klokken seks. Og så vil jeg gerne finde tid til at træne, når jeg har fri. Men jeg vil allerhelst bruge min tid sammen med mine nærmeste. De bedste weekender er dem, hvor mine efterhånden meget store børn finder tid til at være sammen med deres far.

Jeg lader op med en cykeltur eller en løbetur. Jeg slapper i det hele taget godt af, når jeg er ude i naturen. Hvis det ikke er for at dyrke motion, kan jeg godt lide at trække i mine waders for at tage på fisketur i Øresund. Det er noget helt særligt at stå der og se solen forsvinde i vandet. Her i efteråret holder jeg også af at tage på svampejagt eller på en gåtur i skoven sammen med min kæreste. Så går vi nogle gange ud til den mølle, der ligger derude, og spiser et stykke kage. Selv kan jeg ikke sige nej til et stykke lun æble- eller rabarbertærte med flødeskum. Mums!