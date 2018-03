Skøjtetur og lykkerus på isen

Endelig kom kulden og sneen. Det har jeg ventet længe på.

Sammen med min søn tog jeg derfor i forrige uge ud på nogle marker i nærheden af vores sommerhus, hvor grundvandet gennem nogen tid har stået så højt, at der har dannet sig to søer på størrelse med to-tre fodboldbaner. Søerne var frosset til is, og min søn og jeg boltrede os på livet løs. I første omgang uden skøjter.

En behjertet sommerhusejer i nærheden af én af søerne ude på Grenen har også ladet sig bemægtige af sit indre legebarn – til glæde ikke alene for sig selv, men også andre af byens børn, unge og voksne, som kan komme derud og stå på skøjter. På forhånd har han ryddet udvalgte steder for siv og fjerner løbende den sne, der lægger sig oven på isen, så der nu er den skønneste skøjtebane. Tidligere år har han endog sat store projektører op, så man efter mørkets frembrud stadig kunne skøjte rundt på isen og give den som navnkundige Katarina Witt.