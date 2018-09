Vi bør være forslugne i omgangen med livet

Når jeg som noget af det første om morgenen slår op i min avis og eksempelvis på forsiden læser, at salmesangstempoet i vores kirker er steget betydeligt de seneste omkring 30 år, ånder jeg lettet op i tryg forvisning om, at Jorden heller ikke i dag har forvildet sig ud af sin bane omkring Solen.

Det ville ellers være breaking news, hvis den havde, og man må som avislæser have ondt af de stakkels nyhedsredaktører, fordi der ikke er flere af den slags opsigtsvækkende nyheder. De øger oplagstallene og omsætningen. Men som en komiker engang konstaterede – især med henblik på de tv-kanaler, som sender nyhedsudsendelser døgnet rundt: Der er ikke nyheder til 24 timer hver dag! Dertil er de flestes hverdag og verdens gang alligevel for almindelig og ligner til forveksling hinanden. Gud ske lov!

Mon ikke blandingen af kedsomhed og underholdningsbehov gensidigt betinger hinanden og virker mere styrende for vor tids nyhedsformidling end omfanget og alvorlighedsgraden af dét, der sker rundtom i verden?

I hvert fald lever vi i dag længere end nogensinde tidligere, arbejder mindre og skal samtidig have fritiden til at gå med et eller andet. Og eftersom selvopholdelsesdriften ikke tilsvarende er blevet opgraderet, bliver vi mere og mere afhængige af, at andre underholder os. Ellers forfalder vi åbenbart til kedsomhed og trivialitet.