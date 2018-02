Sognepræst: Man lærer ikke om livet, men med livet

Konfirmandundervisningen er det forhold ved præstearbejdet, som flest præster knækker nakken på. Men man må under ingen omstændigheder resignere på indholdet, fordi det er en udfordring at få hul igennem, skriver sognepræst

Mine konfirmander kan være svære at engagere.

Én ting er, at de er teenagere og derfor i en periode af deres liv, hvor hormoner er i færd med at møblere om til et liv som voksne. Noget andet er, at de fleste er både kirke- og kristendomsfremmede. Og i kraft af den beskyttede tilværelse hjemme hos far og mor også naturligt livsfremmede.

Det stiller mig som præst i et svært, men ikke uoverkommeligt dilemma. Konfirmandundervisningen er det forhold ved præstearbejdet, som flest præster knækker nakken på.