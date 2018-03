Ældre Sagens direktør: Weekenden giver rum for fordybelse og ømme øjeblikke

For administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup er weekenden et åndehul, når han sammen med sit barnebarn drøfter livets store spørgsmål, mens de sidder på køkkenbordet eller går ture langs Københavns Havn

Jeg mærker, det er weekend, når jeg lørdag morgen klokken 8 tager til fitness med en ven. Så mødes vi bagefter med vores andre kammerater over en brunch. Her kan vi tale om alle de spørgsmål, som vi ikke får lejlighed til at drøfte i hverdagen, og som jeg ikke vil rejse for andre end min kone, børn og i særlig grad mine venner.

Forleden var der en ven, der betroede sig til mig om, at personen var ensom. Og så skal man altså bare være klar.