10 gode råd: Sådan får du et lykkeligt forhold

Alle vil gerne være lykkelige, især med en anden. Men det er ikke altid nemt, så derfor har det amerikanske medie Huffington Post spurgt en række faglige eksperter om, hvad der er den røde tråd gennem de forhold, der faktisk virker rigtig godt.



Det er der kommet 10 gode råd ud af:



1) Kys altid din ægtefælle goddag og godnat.



2) Vær generøs med dine komplimenter.

3) Vær uenig, men vær fair, når I diskuterer.



4) Fokuser på det, du godt kan lide ved din partner, frem for de ting, du ikke bryder dig om.





5) Vis dine følelser fysisk med kys, holde i hånden og kram. Også i offentligheden og især foran børnene. Det skaber en sammenhørighed, der rækker langt.



6) Forvent ikke, at din partner kan læse dine tanker. Sig højt, hvad du ønsker.

7) Afsæt tid til at dyrke forholdet ved at være sammen – både intimt og i form af gode, fælles oplevelser. Et godt forhold skal holdes ved lige lige som alt mulig andet.



8) Grin sammen, ofte. De, der glemmer at grine, risikerer nemmere at miste gejsten.



9) Diskuter jeres økonomi åbent. Uenigheder over penge er en af de hyppigste årsager til skilsmisse, så tag de små opgør løbende.



10) Lad tvivlen komme din partner til gode. I de forhold, der knager, hersker ofte følelsen af, at man ikke spiller på samme hold, så vis al den tillid, du kan.