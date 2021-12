En 79-årig kvinde har frasagt sig sin folkepension og meldt sig ud af samfundet, fordi hun vil leve under Guds love. Nu truer kommunen hende med tvangsauktion

79-årige Annie Hansen kæmper stædigt for at melde sig samfundet. Men mod systemet kæmper selv Gud forgæves

E n dag fik Annie Hansen nok. I sit sommerhus i Ellinge Lyng ved Sejerøbugten satte hun sig ved bordet for at skrive et brev i hånden af allerstørste vigtighed.