Afghansk eksminister kæmpede for kvinders rettigheder. Nu er hendes drøm bristet

Nargis Nehan har været toprådgiver for den afghanske præsident og nærede store håb for sit land. I august flygtede hun for anden gang i sit liv

I 2002 kommer en bil kørende over grænsen fra Pakistan til Afghanistan. Slutdestinationen er den afghanske hovedstad, Kabul, og i bilen sidder to unge kvinder. De er afghanere, men de seneste 10 år har de først og fremmest været flygtninge. Deres familier flygtede over grænsen til Pakistan i starten af 1990’erne, efter at en blodig borgerkrig og dernæst et brutalt Taleban-styre forviste dem fra hjemlandet. I 2002 er kvinderne i starten af 20’erne, og deres familier har ikke villet lade dem rejse alene, så de har løjet og sagt, at deres brødre ville følge med. Med sig i bilen har de dog kun drømmen om en fremtid og en ny begyndelse i og for det land, som så længe har været utilgængeligt og i kaos. Den ene af kvinderne i bilen er Nargis Nehan, den anden hendes veninde.