Anders Kühnau: Man må aldrig bruge sin egen ret til frihed til at begrænse andres

Som chefforhandler for Danske Regioner har 40-årige Anders Kühnau været én af de centrale spillere rundt om forhandlingsbordet under sygeplejerskernes strejke. Selv har han oplevet at gå på kompromis med sin egen integritet, selvom det netop er den, han for alt i verden værner om