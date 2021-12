Annette Heick om parforholdskrise: En sygdom kan opleves som et kæmpe svigt

Annette Heick var på vej ud fra et møde hos forlaget Gyldendal, hvor hun havde præsenteret sin erindringsbog for en gruppe medarbejdere. Hun hørte telefonen brumme i tasken og kunne se på displayet, at det var ægtefællen Jesper Vollmer.