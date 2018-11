Bag Camilla Kjems' ydre succes gemte sig en dyb eksistentiel ensomhed

Feminas chefredaktør, Camilla Kjems, har siden puberteten levet i et mørke, som skyggede for livsglæden og fornemmelsen af at høre til i verden. For nylig tog hun på en ”mental pilgrimsrejse” og skrev herefter bogen ”Du skal turde elske først”. Her udfolder hun en række bærende værdier, der nu hjælper hende med at være mere glad for livet – og sig selv

Når Camilla Kjems er ude at holde foredrag om sin nye bog, kommer både mænd og kvinder hen til hende bagefter og takker. Det er ofte det samme, de siger: ”Når sådan en som dig kan have det sådan, giver det sådan en som mig mod til også at stå ved min egen sårbarhed. Så tak fordi du fortæller så åbent om både angst, depressioner og problemerne med at føle, at man hører til i verden.”

Udadtil er Camilla Kjems nemlig en succes. Hun er 44 år, men har allerede siddet syv år i chefredaktørstolen på kvindeugebladet Femina, har derudover en bacheloruddannelse i retorik og en fortid som jazzsangerinde. Men bag det interessante cv gemmer sig også en privat Camilla, der siden folkeskolen har haft problemer med at føle sig hjemme i livet.

Hun har sagt ja til at fortælle om skyggesiderne og om den søgen efter en række bærende værdier, hun har været på i de senere år, og som hun selv kalder ”en mental pilgrimsrejse”. Hun ligner ikke umiddelbart en kvinde, der har måttet slås med selvværd og indre dæmoner. Smiler stort, da hun kommer ind på caféen, har en overskudsgul sweater på og forskellige farver neglelak på hver eneste finger. Hun medbringer en stemning af nysgerrighed og nærvær, så man føler sig i godt selskab med det samme. Men Camilla Kjems har også øvet sig i at gøre andre mennesker tilpas, fortæller hun, og det er derfor en af hendes spidskompetencer at tilpasse sig andres forventninger til, hvordan hun skal opføre sig.

”Jeg har altid tænkt, at hvis jeg nu gør sådan og sådan, så kan folk sikkert lide mig. Og på den måde har jeg haft alt for stort fokus på mine handlinger som dem, der gav mig lov til at være i verden. Det var ikke nok bare at være mig selv som menneske, som den jeg er. Det tror jeg desværre, at mange kan genkende. Men det er jo ret afgørende for ens væren i verden, om man har en tillid til at være elsket alene i kraft af den, man er – eller kun i kraft af det, man gør,” siger Camilla Kjems.

Titlen på hendes nye bog ”Du skal turde elske først” siger derfor meget godt, hvordan Camilla Kjems tidligere har haft problemer med netop bare at kaste sig ud i livet. At elske det og have tillid til, at det ville hende det godt. Bogen skal ikke ses som en selvhjælpsbog, siger hun. Men hun håber på, at den kan være med til at skabe større åbenhed om den sårbarhed og usikkerhed, som mange mennesker er plaget af i vores tid. Og det er derfor, hun har valgt at fortælle om sin egen historie, hvor en dyb eksistentiel ensomhed har fulgt hende siden den tidlige pubertet. Efter forældrenes skilsmisse.

”Jeg oplevede pludselig, at mine forældre fik mere travlt med at realisere sig selv og bruge tid på deres nye partnere end på min søster og mig. Og de nye partnere var totalt uinteresserede i os børn. Faktisk var min mors kæreste meget sød og opmærksom over for os, inden de flyttede sammen. Men herefter blev det forfærdeligt. Han var nærmest sygeligt jaloux på os, han overvågede os, og stemningen var altid højspændt. Jeg lærte derfor at tilpasse mig hans humør og gøre mig så lidt synlig som muligt. Samtidig viste skilsmissen mig jo, at det mest basale fundament, min familie, kunne svigte.”

I skolen følte Camilla sig også utilpas. Hun var ikke som de andre i den bornholmske skoleklasse, hvor ingen af kammeraternes forældre var skilt, og følelsen af en grundlæggende ensomhed tog til, da hun kom i gymnasiet.

”Jeg følte mig anderledes og havde oplevelsen af, at ingen rigtig forstod mig. At jeg var isoleret og overladt til mig selv. Men udadtil var jeg den tjekkede Camilla, der klarede sig godt med både karakterer og med fyre, så mine omgivelser så jo også kun den stærke Camilla. Jeg tillod ikke mig selv at vise den indre usikkerhed frem. Og det gjorde mig bare endnu mere ensom. I dag kan jeg se, at det faktisk er en styrke at turde stå ved sin sårbarhed. At den er et grundvilkår ved det at være menneske, og at man kun bliver stærkere ved at se den i øjnene og tale om den. Det ville jeg gerne have vidst dengang.”

Da hun var 17 år, blev Camilla ramt af endnu en alvorlig begivenhed, der viste hende livets skrøbelighed. Hun fik konstateret modermærkekræft, der på daværende tidspunkt var en af de farligste kræftformer overhovedet. Hvis den havde spredt sig, var ingen behandling mulig. Heldigvis blev alle kræftceller fjernet ved operationen, og Camilla blev erklæret kræftfri. Men chokket over, at en så alvorlig og livstruende sygdom kunne ramme hende, fik mørket og ensomheden til at vokse. Og angsten begyndte at tage bolig i hende. Med angstanfald, psykologbesøg og tilbagevendende depressioner.