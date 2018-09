”Bare jeg havde den styrke og de gener, der gjorde, at jeg kunne kaste fortidens møg fra mig”

Som mennesker er vi dybt præget af vores barndom, og massevis af daglige oplevelser derfra omformes til et indre kompas, som vi trækker på resten af vores liv. Det handler også om genetik. Den vælger vi ikke selv. Den kommer fra vores far og mor og den familie, de er rundet af

Kære brevkasse

For ganske nylig så jeg en udsendelse på DR 2, som handlede om mennesker, der havde haft en hård barndom under meget foruroligende forhold, men som alligevel havde ”overlevet” og endda var kommet videre i livet med styrke og gåpåmod, og som havde fået krævende, fremtrædende stillinger eller opgaver.

Der var også en forsker og en psykolog med i udsendelsen, og der blev talt om, at der er mange genetiske forhold, der gør sig gældende, om man bukker under eller klarer vanskelige barndomsvilkår. Selv søskende med de samme forældre kunne falde helt forskelligt ud. Jeg syntes, det var interessant, men jeg blev også ganske vemodig og helt ærligt også misundelig på dem, der har fået de gode gener.

Jeg er selv vokset op i en dysfunktionel familie. Kort fortalt kommer jeg fra et hjem, hvor man ikke udefra kunne se, at der var noget galt. Mine forældre havde o.k. jobs, men hjemme var min mor enormt magtfuld og viste det enten gennem vrede eller ved at være fornærmet og lunefuld. Vi børn vidste aldrig, hvor vi havde hende, og vi fik ofte direkte eller indirekte skylden for de ting, der skete derhjemme. Vi blev også slået, når hun var helt oppe at køre. Så man følte sig aldrig sikker.

Hvis jeg skal være direkte i mit sprogbrug, så var vores far et skvat. Han engagerede sig sjældent og tog os ikke i forsvar. Han var nok også bange, men han tog aldrig kampen rigtig op, selvom han ofte brokkede sig. Han trak sig i stedet, og jeg tror, at han i perioder drak for meget. Han var ikke direkte alkoholiseret, men han var ofte fjern og ynkelig og havde også til tider en underlig adfærd.

Mine forældres ægteskab var slet ikke godt. Der var mange skænderier og dårlig stemning, og de blev skilt, da jeg var 10 år. Det blev det ikke bedre af for mig, for jeg havde indre uro, uanset om jeg var hos min mor, som jeg boede mest hos, eller hos min far, som vi nogle gange besøgte i weekenderne. Min far fik senere en ny kæreste.

Som barn og ung klarede jeg mig udefra set godt. Men inden i mig selv bar jeg på frygt, lav selvtillid og ensomhedsfølelse. Disse følelser fulgte mig op i voksenlivet – også selvom jeg er blevet gift med en mand, der slet ikke er som mine forældre, og vi har fået to dejlige børn.

I perioder har jeg kæmpet med depression og angst og har haft megen selvbebrejdelse over det. Bare jeg havde haft den styrke og de gener, der gjorde, at jeg kunne kaste møget af mig fra min fortid og skue ind i fremtiden med et åbent sind. Selvom jeg har haft stor glæde af at gå hos en psykolog i længere tid og har fået hjælpsom medicin, så synes jeg, klisteret fra min barndom stadig inficerer mit sind og min tanke.

Jeg bruger alt for mange kræfter på at være til, og jeg synes, det er hårdt, at fortidens skygger stadig truer mit liv og mit humør. Tænk, at der er mennesker, der kan komme ud af barndommens skygge, sådan som jeg så i tv-udsendelsen. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig.

Min far er død for nogle år siden. Min mor lever endnu. Jeg har lidt kontakt med hende, men jeg kan ikke tåle det hyppigt eller over længere tid. Og jeg får stadig ondt i maven, hver gang vi mødes. Vi har et meget anstrengt forhold, hvilket hun jo også bebrejder mig for. Jeg ved, at I ikke kan skrive noget, der kan trylle min fortidsskygge væk. Men tak, hvis I har nogle refleksioner.