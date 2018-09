Bedsteforældre er en sikker havn og et frirum for mange børn og unge

Børnebørn betror sig gerne til bedsteforældre. Det mærker man hos Forældretelefonen, for hvad gør bedsteforældre med deres børnebørns fortrolighed?

Bedste hjælper. Sådan har hun tit tænkt i de godt 20 år, hun har været bedstemor. Hun hjalp, da børnene var små, og en fridag fra børnehaven kunne gøre underværker. Hun hjalp, når børnene var syge. Og hun vil gerne blive ved med at hjælpe og talte derfor med sin bankrådgiver om muligheden for at give hvert barnebarn en opsparing. Hun tænkte, at hun med pengene kunne hjælpe dem på vej ind i voksenlivet.

Bedste hjælper, men i sommers blev det selvbillede udfordret. Det ene barnebarn, hvis navn bedstemoderen ikke ønsker skal frem, besøgte hende i sommerhuset. Hun kunne se, at han ikke havde det godt, og han betroede sig til hende.

Han beskrev sig selv som et usselt menneske og ønskede, at han kunne leve de sidste måneder af sit liv om. En god del af de penge, hun havde givet ham, havde han brugt på spil og alkohol, og så havde han været sin kæreste utro, og når han var hjemme, følte han, at forældrene var efter ham. Hun var glad for den tillid, han viste hende, men kunne hun gøre andet end at lytte?

Børnetelefonen hos Børns Vilkår får hvert år omkring 100.000 henvendelser fra børn og unge, og her foreslår rådgiverne ofte, at barnet eller den unge søger hjælp hos deres bedsteforældre.

Børnefaglig konsulent Charlotte Smerup siger:

”Bedsteforældre er en sikker havn og et pausested i mange børn og unges liv. Det er tit hos bedsteforældrene, at børn kan træde lidt tilbage. Børn, som ikke føler sig hørt af deres forældre, kan med fordel gå til deres bedsteforældre, som kan være i stand til at få budskabet givet videre til forældrene.”

Børns Vilkår driver også Forældretelefonen, hvor også bedsteforældre kan henvende sig.

”Når bedsteforældre hjælper deres børnebørn, skal de huske, at de hjælper, fordi de har en relation, og de skal

undgå at blive en part i en konflikt med barnets forældre. Det er meget følsomt, og vi understreger over for bedsteforældrene, at de skal stille sig neutralt og ikke tale grimt om nogen i familien, selvom det kan være svært.”

Charlotte Smerup siger, at man som bedsteforælder skal tage det som en ære, når ens barnebarn viser fortrolighed.

”Men når barnebarnet betror sig, så medfører det også et ansvar, og man kan ikke længere nøjes med at være i rollen som den evige hygge-faktor i et barns liv, men må vide, at man har fået et ansvar betroet, hvilket forpligter. Af vores opkald til Forældretelefonen kan vi se, at mange bedsteforældre hjertens gerne vil løfte den opgave.”

Bedste hjælper. Nogle dage efter barnebarnets betroelse, ringede bedstemor til en misbrugskonsulent fra sit netværk og fortalte hende om situationen. Konsulenten gav hende redskaber, så hun bedre kunne forstå, hvorfor han havde handlet, som han havde gjort: Han kan ikke holde ud at være alene og dulmer ensomheden med alkohol. Er han ikke sammen med sin kæreste, mærker han også en ensomhed, som han kan dulme ved at være sammen med en anden. Den samtale betød, at hun vidste, hvad hun skulle støtte ham i: at alkohol og sex ikke løser hans problemer.