Bedsteforældre tager klimakampen op for børnebørnenes skyld

Bedsteforældre fra hele landet samler sig for tiden i bevægelsen Bedsteforældrenes Klimaaktion for at kæmpe for at bevare den klode, som deres børnebørn skal vokse op på. Selvom fremtiden ikke tilhører os, er vi forpligtede til at tage del i kampen – for vores børnebørns skyld, siger Annegrethe Jørgensen, bevægelsens initiativtager

I sin lejlighed i Aarhus- bydelen Højbjerg går Annegrethe Jørgensen og glæder sig til, at hun en dag bliver bedstemor.

Den 64-årige efterlønner har to voksne sønner, og selvom de endnu ikke ”har fået taget hul på det med børn”, så ved Annegrethe Jørgensen, at det er noget, de ønsker sig, når tiden er rigtig.

Indtil da glæder hun sig over sin titel som bonus-bedstemor for tre små børn i en familie, som hun er nært knyttet til. Samværet med tvillingeparret på tre år og deres storebror på fem år er noget af det bedste i en bonus-bedstemors liv, siger Annegrethe Jørgensen, der har en baggrund blandt andet som social- og sundhedsassistent både her i Danmark og i Norge.

Men på deres vegne, og på vegne af de børnebørn, hun håber på selv at få en dag, er hun bekymret for fremtiden. I mere end 10 år har Annegrethe Jørgensen samlet et hav af artikler om de menneskeskabte klimaforandringer. Stigende temperaturer og forhøjede vandstande. Fossile brændstoffer og grøn omstilling. CO2-aftryk og CO2-neutralitet.

Og samlingen er efterhånden så stor, at den fylder godt 1000 word-sider på hendes computer. Alligevel er det, som om det først er inden for de seneste få år, at det rigtig er gået op for hende, hvad alle informationerne betyder.

”Når jeg kigger på de skønne unger, jeg kender, og tænker på de børnebørn, jeg forhåbentlig en dag selv får, så bliver det hele virkeligt på en anden måde. De ændringer, som er ved at ske på vores klode, skal de leve med i fremtiden. Klimaforandringerne har allerede fået store konsekvenser flere steder i verden, og det er jeg sikker på, vi også kommer til at mærke følgerne af her på vores breddegrader,” siger Annegrethe Jørgensen, der i foråret 2017 besluttede sig for at omsætte sine bekymringer til handling.

Her stiftede hun Bedsteforældrenes Klimaaktion, som er en temagruppe under 350 Klimabevægelsen i Danmark. Og på det halvandet år, der er gået siden da, har det vist sig, at Annegrethe Jørgensen langtfra er den eneste (kommende) bedstemor, der er bekymret for sine børnebørns fremtid.

Hvad der begyndte som en håndfuld østjyske bedstefædre og bedstemødre, der mødtes en gang imellem, er nu blevet til fire lokalgrupper i henholdsvis Aarhus, Odense, København og Aalborg, der holder møder cirka en gang om måneden. Her bliver de klogere på den nyeste klimaforskning – og hjælper hinanden med at fordøje det, de får at vide, siger Annegrethe Jørgensen. Og så lægger de strategier for, hvordan de skal fange politikernes og borgernes opmærksomhed.

Bedsteforældrenes Klimaaktion er ikke en forening, men en bevægelse, og derfor kan Annegrethe Jørgensen ikke sige præcis, hvor mange medlemmer den består af. Men 340 personer er på nuværende tidspunkt medlemmer af den lukkede Facebook-gruppe for aktive støtter. De fleste er bedsteforældre, men alle, som er over 50 år, og som har lyst til at være aktive, er velkomne.

Det betyder, at Annegrethe Jørgensen har fået ikke så lidt travlt. Hver uge lægger hun adskillige frivillige timer og kræfter i at holde bevægelsen i gang.