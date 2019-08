I 1800-tallet fik industrialiseringen skylden for søvnløshed. Mennesker har altid sovet dårligt. Det nye er, at vi forventer en god sammenhængende ottetimers søvn, selvom det for mange er uopnåeligt. Søvn er blevet en vare og betragtes som vejen til personlig frelse, lyder det fra den britiske psykiater Darian Leader i ny bog