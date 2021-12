Corona kostede ham en international operakarriere. Nu cykler han ud med pizzaer

Da Europa begyndte at ordinere tæppefald mod coronapandemien, stod Sébastien Soules på en operascene. Nu lever han af at være cykelbud

J ames Bond-fans husker måske den lange sekvens i filmen ”Quantum of Solace”, hvor Bond og hans smokingklædte modstandere jagter hinanden i et operahus midt under en opførelse af operaen ”Tosca” i Festspielhaus i Bregenz ved Bodensøen i Østrig. Og barytonen på scenen er Sébastien Soules.