Ny forskning: Dagbog hjælper pårørende til kritisk syge

Pårørende oplever mindre magtesløshed og tristhed, når de skriver dagbog til deres kære under indlæggelsen, og samtidig styrkes båndet mellem patient og pårørende, viser ny forskning

Når en patient indlægges på intensiv, ved man godt, at det er alvorligt. At situationen er akut og kan være livstruende. Derfor rettes opmærksomheden selvfølgelig mod den kritisk syge, hvor alle kræfter sættes ind for at gøre vedkommende rask. Færre tænker på den pårørende. Men forskning viser, at netop pårørende til kritisk syge er særligt udsatte, og at generel modløshed, træthed og tristhed, symptomer på posttraumatisk stress (PTSD), er hyppigt forekommende hos netop denne gruppe. Selvom det ofte er netop dem, der må træde til, når patienten udskrives og sendes hjem fra hospitalet. Og derfor gavner det også patienten, hvis den pårørende har overskud.

Nu viser et nyt forskningsresultat imidlertid, at det kan hjælpe begge parter, hvis den pårørende skriver dagbog til den kritisk syge under indlæggelsen på intensiv. Gennem fire år har intensivsygeplejerske og ph.d. på Hospitalsenheden Vest Anne Højager Nielsen stået i spidsen for et forsøg, hvor 116 pårørende og 75 patienter sagde ja til at deltage, og hvor de efterfølgende blev opdelt i en gruppe, der skrev dagbøger og en kontrolgruppe, der ikke gjorde. Resultatet viser, at de pårørende, der skrev dagbog under indlæggelsen har 26,3 procent færre symptomer på posttraumatisk stress. Samtidig viser forsøget, at der i gruppen med dagbogen også knyttes stærkere bånd mellem den pårørende og patienten. Dagbogen bliver nemlig givet til patienten efter indlæggelsen, og vedkommende opnår på den måde større forståelse for både den pårørendes situation og sit eget indlæggelsesforløb.

”Forsøget viser, at de pårørende får utroligt meget ud af at skrive dagbog, fordi de går fra en oplevelse af, at alt er kaos, til at få formuleret deres tanker og på den måde få lidt ro i hovedet, så de blandt andet kan sove om natten. Dagbogen bliver en måde at bearbejde den kritiske situation på, mens den sker, og alene det at skrive fjerner også noget af den magtesløshed, som den pårørende kan opleve ellers,” siger Anne Højager Nielsen, der også peger på et andet vigtigt udbytte af at skrive dagbog:

”Ved at have opmærksomhed på den pårørende, hjælper vi også patienten med at komme bedre igennem forløbet. Fra at have haft to forskellige, ofte ensomme oplevelser, af en indlæggelse på intensiv, så får parterne nu mulighed for at skabe en fælles historie og fortolkning gennem dagbogen. Resultatet rummer helt klart en pointe, vi kan lære noget af på sygehusene. Vi skal tænke mere på de pårørende og skabe stærke relationer til dem helt fra starten af en indlæggelse, for det hjælper begge parter rigtig meget,” siger hun.

Hospitalsenheden Vest, der blandt andet dækker sygehusene i Herning og Holstebro, har som andre steder i landet i nogle år benyttet sig af dagbogen som et redskab. I Holstebro netop i form af en pårørendedagbog, mens det i Herning var en sygeplejerske, der skrev dagbogen til patienten. Men det er første gang, man nu har undersøgt effekten af at lade den pårørende føre pennen.

”Det smukkeste i det her projekt er jo, at det næsten er for banalt til at være rigtigt. Tænk at en simpel dagbog, noget der næsten intet koster, i en sygehusverden, hvor al behandling ellers er så rasende dyr, kan gøre så stor en forskel. Det peger virkelig på, at vi skal have større opmærksomhed på de pårørendes rolle og det vigtige samspil mellem patient og pårørende fremover, og jeg håber, at forskningsresultatet vil være med til at bane vej for netop det fokus,” siger vejleder og professor ved Hospitalsenheden Vest Torben Bæk Hansen.