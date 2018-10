Danskernes intime liv er omgivet af myter

Ny bog tager fat på en række generaliseringe r og halve sandheder om sex

Den Danske Ordbog giver to udlægninger af, hvad en myte er. Traditionelt er det beretningen om guders eller overmenneskelige skikkelsers liv og gerninger. Men en myte er også en forestilling, som kritikløst og ofte fejlagtigt accepteres af mange mennesker, især til støtte for herskende værdier eller institutioner. Og det er denne udlægning af myter, man skal have in mente, når man læser sexologerne Sara Skaarup og Per Holm Knudsens ”100 myter om sex”. Bogen er udkommet på FADL’s Forlag.

Men er der 100 myter om sex? Det spørgsmål stillede de to forfattere sig tidligt i processen, da de lavede forundersøgelser, og omkring 200 myter dukkede op. Forfatterne forklarer de mange myter på det seksuelle område med, at seksualitet både er mystisk og tabubelagt. Ingen ved, hvordan det seksuelle opleves af andre, og i en søgen efter at forstå sig selv giver man plads til generaliseringer og genfortællinger, hvilket igen giver rum til nogle af de halve sandheder, som behandles i den letlæste bog.

En af de 100 myter lyder: ”Unges seksuelle debut er tidligere og tidligere.” Sådan ser virkeligheden ikke ud. Den seksuelle debutalder er 16 år, og sådan har det været siden 1960’erne. Det har professor i sexologi Christian Graugaard vist i en undersøgelse fra 2014. Går man længere tilbage i historien, er der dog noget om myten. I 1945 var den seksuelle debutalder 19 til 20 år for mænd og 18 til 21 år for kvinder.