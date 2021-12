Den jul, jeg husker

Der er juleaftenener, som er helt efter bogen. Og så er der dem, man tilbringer alene i Afrika – eller med et sølle juletræ behængt med elektronik. Tre danskere fortæller om en jul, der for dem har gjort det tydeligt, at julen handler om nærvær og kærlighed Fortalt til Ida Kragh Pedersen