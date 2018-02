Derfor er den fælles sorg blevet så vigtig

Mens de officielle markeringer af et royalt dødsfald er blevet mere afdæmpede med tiden, dyrker befolkningen den fælles sorg som aldrig før. For vi har brug for det fællesskab, det giver

Da Ester Holte Kofod kørte tværs hen over Sjælland i onsdags, var den fælles sorg tydelig. Overalt hang flagene på halvt i folks private haver. I radioen var samtaleemnet på de fleste kanaler også præget af den nyhed, danskerne var stået op til samme morgen: Prins Henrik var død.

Men der var alligevel markant forskel i sorgens udtryk i forhold til dengang, den norske kong Olav døde i 1991, siger hun, der selv har norske aner og i dag er postdoc på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i sorgens kultur. Dengang var der udelukkende sørgemusik i radioen i dagevis, og der var ingen normale udsendelser i fjernsynet overhovedet. I onsdags opfordrede radioværterne lytterne til at dele deres sjoveste minder om prins Henrik, og det er et meget godt billede på, at den officielle markering af et royalt dødsfald er blevet mere afdæmpet og uformel.