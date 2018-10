Pelle Dragsted: Det er helt nødvendigt, at vi forbinder os til hinanden

Pelle Dragsted (EL) er ikke vokset op med tro, og han tror heller ikke selv, men religion og religionsfrihed betyder meget for ham. Særligt i disse år er der behov for at diskutere tro og religion, mener han, for man har både ret til at tro og til at være fri for at tro

Da Enhedslistens Pelle Dragsted fremhæver et citat af den argentinske revolutionshelt Che Guevara, bliver det leveret på flydende spansk, inden han ubesværet oversætter det til dansk. Citater er ellers ikke noget, han dyrker, men lige det her vender han ofte tilbage til. Måske fordi det spanske og latinamerikanske betyder meget for ham. Han var otte år, da han rejste med sin far til Nicaragua, der netop havde været igennem en revolution. Faderen skulle som læge være med til at opbygge sundhedssystemet i det nye samfund, og for Pelle Dragsted blev det starten til en livslang kærlighed til Latinamerika. Ud over at han lærte spansk, satte landets politiske usikkerhed, befolkningens religiøsitet og fattigdommen hans liv hjemme i Danmark i perspektiv. For selvom han var vokset op med at kæmpe for sine overbevisninger og tage til demonstrationer, var der anderledes knald på virkeligheden i Latinamerika.

Det er mere end 10 år siden, han sidst har været i den del af verden. Politisk usikkerhed og voldsom bandekriminalitet har gjort det for farligt for ham at rejse i landene, men kærligheden dertil er intakt. Og mødet med en virkelighed, som var mere hård og skarpt optegnet end det trygge liv hjemme i Danmark, har påvirket ham både privat og som politiker.

Og Che Guevara-citatet? Det vender vi tilbage til.

Hvordan vil du beskrive dit livssyn?

Jeg vil beskrive det som humanistisk og oplysningsfilosofisk. Mennesket er centrum, selvfølgelig sammen med naturen, men vi indgår ikke i sig selv i nogen højere mening eller system, det er noget, vi selv må skabe sammen. Til gengæld er jeg sikker på, at det er helt nødvendigt, at vi forbinder os til hinanden. Både emotionelt, organisatorisk og med henblik på at overleve. Det er i den grad aktualiseret af klima-krisen, hvor vi er blevet opmærksomme på, at vi er bundet sammen på en måde, hvor den enkeltes handling har enorme konsekvenser for andre.

Hvad har formet dit livssyn?

Det har min opvækst, sådan er det nok for de fleste. Jeg er vokset op i en familie, der både var politisk interesseret og politisk aktiv. Min mor var socialrådgiver og arbejdede i Kriminalforsorgen, og hun var meget aktiv omkring fangers forhold og rettigheder i fængslerne. Hun gav mig en forståelse for, at man selvfølgelig har et personligt ansvar, men at menneskers vilkår også har en enorm betydning for vores muligheder, og hvor vi ender. Min mor har altid været meget passioneret, og hun tog mig med til demonstrationer. Mine forældre blev skilt, da jeg var to år, og jeg har boet mest hos min mor. Min far rejste meget som læge, og da jeg var omkring otte år, rejste jeg med ham til Nicaragua, hvor der havde været gennemført en revolution, da Somoza-diktaturet blev væltet. Min far var med til at opbygge sundhedssystemet i det nye samfund. I Latinamerika så jeg en social indignation og en international solidaritet, og det prægede også mit syn på religion. I Latinamerika er stort set alle religiøse, og religion har spillet en stor rolle på venstrefløjen her med befrielsesteologien, som er en retning inden for katolicismen. Den tager udgangspunkt i, at Jesus kæmpede for de fattige, og at kirken altid skal stå på de fattiges side. Mange præster gik med i den civile kamp mod undertrykkelsen. Så det nuancerede mit syn på religion, for ingen i min familie er religiøse, og det er jeg heller ikke selv.